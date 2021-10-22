面對疫情持續，中研院細胞與個體生物研究所特聘研究員吳漢忠率領研究團隊，使用抗體雞尾酒療法，用來減少新冠病毒變異病毒株所產生的抗藥性，發現具有良好的中和效果，研究成果近期刊登國際期刊《PLOS病原體》（PLoS Pathogens），相關技術未來可望申請國際專利。

根據世界衛生組織報告，直到2021年10月，全球超過2億3千5百萬人感染，481萬人死亡。隨著冬天的到來，世界正面臨另一波新冠變異病毒株感染衝擊。

為應對嚴峻形勢，吳漢忠率研究團隊，利用小鼠融合瘤技術，以產生多株的抗SARS-CoV-2單株抗體，作為研究。

吳漢忠表示，由於新冠肺炎屬於RNA病毒，容易伴隨突變而產生許多不同的變異病毒株，而這些變異病毒株，往往導致疫苗和中和性抗體的保護力下降，於是團隊利用新冠肺炎變異株的偽病毒，來測試所發現6株具發展潛力中和性抗體，其中5株中和性抗體，對目前值得關注的變異株如：英國株、南非株、巴西株、加州株、紐約株、印度株等常見的變異病毒株的偽病毒，皆具有良好的中和力。

承接相關研究成果，吳漢忠團隊進一步發現，雙抗體聯合使用有更好的中和力，更能對抗新冠肺炎變異病毒株，並使用抗體雞尾酒療法，用來減少變異病毒株所產生的抗藥性，從6株中和性抗體所組合的雞尾酒療法，對於常見的變異病毒株的偽病毒，都顯示有良好中和效果。

吳漢忠提到，這6種嵌合抗體，可策略式研發多種抗體雞尾酒療法。未來可以預見這項研究成果，未來將被廣泛應用在SARS-CoV-2突變株的各種預防及治療。

吳漢忠說，目前此6種治療性抗體，對新型冠狀病毒的預防及保護都深具發展潛力，已申請國內外專利，未來可望化研為用，造福人群。

此論文共同第一作者為中研院細生所蘇士傑博士及生化所楊子靖博士生。研究團隊包含中研院細生所及轉譯中心吳漢忠、生化所徐尚德、生醫所及轉譯中心林宜玲、生醫所及轉譯中心陶秘華及基因體研究中心詹家琮。此外，研究團隊因研發出有潛力COVID-19治療性抗體，已經發表三篇文章在國際期刊，兩篇刊登在《PLOS病原體》以及一篇刊登在《自然-結構與分子生物學》。