賺錢方式百百種，在當今的網路世代，「拍片」賺大錢不是夢，就看你拍的是什麼！一對來自蘇格蘭格拉斯哥的兄妹檔，兩人以互拍謎片並上傳到各自帳號版面的方式，幫家裡償還了貸款還買了豪宅，今年3月2人向爸媽坦承此事，獲得雙親力挺，甚至表示「為你們感到驕傲」。

據《蘇格蘭太陽報(The Scottish Sun)》報導，這對來自格拉斯哥的兄妹檔，分別是29歲的肖恩(Sean Austin)與24歲的黛西(Daisy Drew)，哥哥先在2019年的12月加入了名為「成人版IG」的社群平台，得到不少粉絲支持愛戴，他因此介紹給妹妹黛西，隔年黛西也加入平台，拍謎片這個工作很快就成為兄妹倆的主要收入來源。

特別的是，兄妹倆不但都成了謎片明星，且還是彼此的工作夥伴，他們互相協助對方拍攝，肖恩表示，他當初創帳號時，沒想到會那麼成功，他覺得自己加入這行真的很幸運，而在他們兄妹倆開始拍謎片後，至今已賺了200萬英鎊(約台幣7700萬)，不但幫家裡還清了貸款，還在英國倫敦給爸媽買了豪宅。

黛西表示，直到今年3月，他們才終於向爸媽坦承自己的職業，本來以為會被反對或挨罵，沒想到爸媽表示只要這是安全的，他們就會給予祝福，爸媽甚至表示為他們感到驕傲，並且力挺兄妹倆到底。

至於兄妹倆拍謎片這件事，黛西笑稱剛入行第一次開直播時，就有網友傳訊息來說她跟肖恩長很像，還有人傳了肖恩的帳號頁面來嘲諷她，但他們其實對這份工作、拍攝內容等等不會感到尷尬，笑稱在這行待久了，就沒什麼能讓你感覺尷尬的了。

黛西透露，哥哥在10多歲時，因為自己的性取向感到很煎熬過，如今身為同性戀謎片紅星，他反倒更有自信，「從沒看他如此開心過」，黛西還透露，肖恩是完美主義者，她在哥哥面前穿內衣或裸體並不尷尬或不舒服，但她有哪裡做得不夠好，哥哥是完全不留情面會立刻指正，雖然如此鐵血，但黛西表示：「比起大多數人，我更信任他」，強調兄妹倆會堅持這份工作，一直拍下去。