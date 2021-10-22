指揮中心終於同意最快在11月開放AZ混打BNT，讓不少原本已可打第二劑AZ的民眾棄打，決定要等混打。對此，精神科醫師沈政男表示，有疫苗就打的說法已過時，如今本土疫情趨緩，大家應該要選保護力最好的組合，根據瑞典研究混打疫苗的效果明顯比接種兩劑AZ還要更好。

沈政男今在臉書發文表示，大家不該「飢不擇食，有疫苗就打！」因為這已是過時的觀念，當初疫情嚴峻才要趕快打，如今社區清零，大可考慮保護力最佳的組合，畢竟不同混打組合面對Delta的保護力相差30％，所以應精算保護力，取得最佳群體免疫。

沈政男引述瑞典研究指出，混打疫苗效果明顯比打兩劑AZ更好。他並表示，接種兩劑莫德納與AZ混打莫德納對Delta都可達到約80％的保護力，打兩劑BNT或AZ混打BNT則有近70％的保護力，但是打兩劑AZ保護力卻只剩下50％。

沈政男接著說，目前台灣已有700萬人已打第一劑AZ，還沒有打第二劑的人應趁著台灣疫情清零，選擇保護力最佳的疫苗組合打，讓自己與群體得到最好的免疫力。

沈政男坦言，他最擔心的是「台灣可能無法達到兩劑80％的保護力」，甚至很有可能70％都沒有辦法達到，理由就是75歲以上的年長者，身為最危險的族群，卻仍有許多人不想要打疫苗，而其他族群中也有許多人不想打第二劑，或者是第一劑疫苗。

國外研究也顯示，第二劑打BNT或莫德納的副作用較大，民眾若選擇等混打，除了要承擔不知道何時可打第二劑的風險，也要適應不同的副作用，建議與醫師討論後再作決定。