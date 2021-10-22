台北市警政衛生委員會今針對北市施打量能墊底，要求北市衛生局說明，衛生局長黃世傑表示，考慮到同一地點不要打太多種疫苗，還要考慮到就近施打真的很兩難，而專案報告內容中提到，台北市第一劑施打率在六都為第一名；對此，北市議員許淑華痛批，覆蓋率第一是因為北農和虎林事件，台北市當時疫情最嚴重，施打幾萬人，還敢宣稱六都第一，根本是大內宣。

許淑華表示，第12期第一階段北市開設接種量能為27萬6237，實際預約人數為19萬5448，為什麼實際預約數會變少？就是因為預約的人都跑到新北市，北市最高單日量能是3萬3千人，而新北市每天量能高達8萬人，稱北市覆蓋率多高，卻又無法開出量能。

北市議員簡舒培也提到，北市將壓力都推給聯醫，聯醫仁愛院區的護理人員抱怨指出，便當只能在5分鐘吃完，連上廁所都沒有時間，北市不應一直壓榨聯醫醫護人員。

許淑華指出，台北市有1700多家診所，僅200多家診所願意配合施打，造成民眾無法就近施打，他要求，27日以前基層診所量能可增加；歐佳齡激動回應，「第12期第二階段疫苗要開始預約，統計過如診所增加，民眾沒有來打」，話說到一半，就被王世堅打斷，要求注意說話的態度。

許淑華痛批，你什麼態度？所有狀況都出自於你，搞得大家烏煙瘴氣，每個議員訴求都是一樣要就近施打，否則需要開那麼多站嗎？

許淑華指出，為什麼所有診所配合度不高，因為都是被動式的，如果要打疫苗要有冷鏈處理，如果沒有設備是否要協助提供？要主動積極處理，不是被動。

他也提到，診所注射費是100元，8、9月的費用卻要到11月才能領，門診健保點數下個月就能領到，診所配合打疫苗幹嘛？「我具體建議，看你們這樣配置，要找診所相關單位把配置問題來做協調。」