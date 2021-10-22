台灣大哥大22日宣布已通過NCC的5G SA（Standalone，獨立組網）系統審驗，為國內首家通過官方審驗的電信業者，可提供真正的SA服務。

SA技術將解鎖5G的完整潛能，讓5G不只是「速度快」、更是「反應快」，真正開創智慧醫療、車聯網、智慧工廠等各式應用場景，台灣大期盼運用SA技術助攻台灣眾多產業「能所不能」，與合作夥伴一起開發更多創新應用，搶占商機。

台灣大技術長郭宇泰指出，5G發展自NSA邁向SA，在網速上，如同將普通跑道升級為專業賽道，網路可以跑得更快、更順暢；但更重要的是，SA可以讓5G提升為一個十項全能的比賽，不只是「跑得快」的單一維度，還需要運動員展現耐力、爆發力或技巧，透過SA解鎖5G完整功能，呈現即時反應、高效能、海量鏈接等多維度的的新應用，不僅在消費端如雲端遊戲體驗將更顯著提升外，更能進一步帶動更多元的5G垂直應用服務，為台灣整體環境創造更多價值。

郭宇泰強調，5G發展初期，電信業者普遍以NSA（Non Standalone，非獨立組網）架構5G網路，其5G無線接取網路NR（New Radio）依存於4G LTE核心網路，有助5G服務迅速進入市場，而SA是真正純5G的核心網路，降低既有4G架構所造成的延遲和限制，超越現行NSA服務，更能提供低延遲、行動邊緣計算、網路切片等速率以外的新類型網路服務。

依據GSA公布的最新資料，目前全球僅12個電信營運商於9個國家提供SA商用服務，台灣大哥大繼7月獨步全球，聯手聯發科、諾基亞結合700MHz、3.5GHz頻段，在實驗室外成功完成SA5G載波聚合測試後，又協同諾基亞於8月完成5G SA建置，現在更成為台灣第一個通過官方SA審驗的電信公司，在尖端的SA網路技術佈建上，在國內取得絕對的領先優勢，放眼國際亦位於領先族群。

台灣大表示，該公司深耕智慧醫療領域多年，推動X光片或CT等大量影像醫療資料，送到雲端高速運算，結合AI及早判斷病兆、協助醫師給予醫療指示，甚至是患者送到急診室前的黃金救援時刻，救護人員能以AR眼鏡判讀資訊或即時回傳醫院，提高治療成效，這些萬物相聯的應用場景，在SA驅動下，終能提早落地實現。台灣大商務長吳傳輝表示，隨著台灣大哥大5G SA架構建置完成，台灣大將積極攜手企業用戶，透過專屬5G基地台與台灣大核心網路服務，開發多樣性的5G相關垂直應用服務，開創更多商機。

吳傳輝強調，SA是首次採用全雲端技術的行動核心網路，為走向軟體化、雲端化、虛擬化的關鍵第一步，同時充分發揮端到端網路切片（end-to-end slicing）功能，讓一個行動網路可分割多個網路規模，分別對應不同的應用場景，或是為企業客制化打造專網，勢必能更貼切、靈活支持客戶的需求。

諾基亞大中華區雲與網路服務事業副總裁Susanna Patja表示，諾基亞5G SA功能順利如期上線後，將為台灣大哥大帶來包括機器與機器的溝通、高度自動化、可靠度，為企業打造5G關鍵網路，且同時能與NSA持續共同運作。

台灣大針對5G室內涵蓋的物理限制，持續尋求突破與優化，今年7月間即首開先河，測試運用SA5G載波聚合，將涵蓋距離再延伸約35％。在SA環境下，運用載波聚合技術結合不同頻段，速率又較單頻提升約30％。為了將最新的科技服務帶給用戶，台灣大已緊鑼密鼓展開SA終端測試，目前已有數款終端通過測試，未來SA服務將依各終端商的韌體更新時程而定，台灣大強調，已做足準備，要以最先進的技術應援台灣消費者與各產業。