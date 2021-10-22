振興五倍券十月到手找優惠，中華電信Hami Video即日起申辦「影視雙享包」，月租5折價188元（原價367元，租期24/30/36個月），隨看電視館超過90個頻道、影劇館萬部電影戲劇，每月再享額外最高8GB行動上網量。

匯集熱門Youtuber作品的網紅館同步優惠中，月租5折價100元（原價199元，租期24／30個月），先睹為快阿滴、Joeman、千千、HowHow、博恩、視網膜等最強網紅獨家新片以及Youtube上看不到的幕後花絮，還可再拿每月3GB行動上網量或Hami Point200點（乙次）。

中華電信Hami Video為消費者準備最多元的影視娛樂選擇，10月起影劇館包括《銀魂THE FINAL》、《四樓的天堂》、《陰陽眼見子》、《魔進戰隊輝煌者》等多部電影、戲劇或動漫搶先獨家上映或首播；電視館則有超多不可錯過熱門賽事，從BWF世界羽球聯賽、歐冠足球賽、WTT桌球聯賽到美國、日本、中華職棒季賽，讓你輕鬆掌握世界體壇趨勢。

Hami Video5G館也將於23日起一連兩天下午1～7點，在中華電信台北信義威秀服務中心舉辦「中華職棒Hami Video4D全視角」轉播獨家體驗活動，邀請民眾感受全新的觀賽視角。另有VR體驗，透過VR設備可以感受各種表演及賽事盡在眼前演出的沉浸式體驗，當場申辦Hami Video指定方案立即加贈限量Weeview VR LTE便攜VR眼鏡（市價520元）。

除此，即日起果粉申辦精采5G月繳1399元，除可享有「110年全民振興」購機優惠方案，提供Apple購物金、搭配指定iPhone舊換新加碼，總計4000元優惠，亦可參加中華電信舉辦的「iPhone13全系列新機五倍強大百萬加碼五連抽」活動，10月底前周周送出獎項iPhone13Pro／iPhone13新機各1名、Apple Watch SE LTE44mm各1名、HomePod mini5名與Hami Point6995點購物金20名，第三階段幸運中獎客戶已於網站公告。