新北市觀旅局今在山佳古蹟車站舉辦「山底家—山林現場製造」主題展覽，融合轄內9區的山林資源和特色路線，並邀請山岳導演麥覺明參與，邀民眾在走訪車站，也能透過五感體驗新北山林特色，並至登山步道走走。（蔡雯如攝）

疫情趨緩、出遊踏青正夯，新北市府近期積極推廣「微笑山線」輕旅行，行銷土城、樹林、三峽、鶯歌4區登山步道和周邊景點。觀旅局今在山佳古蹟車站舉辦「山底家—山林現場製造」主題展覽，融合轄內9區的山林資源和特色路線，並邀請山岳導演麥覺明參與，邀民眾在走訪車站，也能透過五感體驗新北山林特色，並至登山步道走走。

「山底家—山林現場製造」展覽今在山佳古蹟車站開幕，觀旅局長蔣志薇表示，新北市擁有多樣的山林美景，可以說是山的城市，市府除了推廣淡蘭古道、青春山海線外，也積極行銷微笑山線，這次展覽以微笑山線為主軸，鼓勵民眾親山、親近、親密，在疫情趨緩下走入山林。

麥覺明表示，他住在三峽區，疫情趨緩後都會至附近的鳶山步道踏青，相較於攀登高山，微笑山線更適合全家出遊體驗，且新北市有許多大眾化的登山步道，有短距離也有長距離，像是鳶山就可以從新北走到桃園，但民眾也可以走到彩壁附近打卡折返，另外中和烘爐地、平溪石碇等地方的步道，民眾走訪時還可至廟宇參拜，甚至欣賞艷紅鹿子百合花開，十分愜意。

蔣志薇說，除了土樹三鶯外，登山路線也延伸至中和、新店、石碇、深坑和平溪9區，這些步道都與當地的廟宇名勝、老街景點、在地特色產業融合，十分適合親子輕旅行；這次展覽也分成4大展區，其中「山林特調」是用情境問答，讓民眾選出最適合的山林旅行；「山的能量」則是用氣味傳遞，傳遞山林特有芬芳；「城的故事」呈現出新北景觀、歷史和產業工藝等特色；「家的沈澱」提供空間，讓民眾細細品味山景和人文。

蔣志薇表示，山底家展覽即日起至11月21日在山佳火車站開放參觀，民眾可多搭乘大眾運輸前來參觀，周邊還有大漢溪自行車道，沿途可欣賞美麗河景，也可至樹林的大同山走走踏青，親子共享大自然的綠意，後續市府也會率續推出山林五感體驗的類似活動，若民眾有興趣可至新北市觀光旅遊網查詢。