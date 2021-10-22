台北科技大學爭取鄰近的建國啤酒廠市府回饋用地多年，迄今未果，校方今(22)日聯手台北大學、台北醫學大學、台灣海洋大學舉辦「高教深耕・繁盛不息」記者會，共同對外喊話，盼政府與有關單位正視大學校地不足的問題。

「高教深耕・繁盛不息」記者會今(22)日在北科大舉行，台北聯合大學系統校長暨台北科技大學校長王錫福、台北大學校長李承嘉、台北醫學大學校長林建煌、台灣海洋大學校長許泰文、海大校友總會理事長王光祥等各校代表共同出席。

王錫福表示，北科大在支持建啤產業文化資產進行活保存的前提下，盼表達爭取在文化資產保存區之外，原擬回饋給北市府的公有土地，作為學校教育用地的訴求，也虛心廣納各界建言。

王錫福提到，過去北科大為成就台北市發展而貢獻3.3公頃，如果今後獲得校地，現有建物可活化做為教室、實驗室、研究中心使用，並可導入北科大生態校園概念、配合建啤文化資產及周邊歷史特色，建構都會型開放大學的校園空間。

論及校地空間使用與活化，台北大學校長李承嘉指出，該校遷到三峽後，有了更大的腹地，為全國第一個以「大學城」理念，整體規畫設計的校園，不再侷限於法商學院的專長領域，成為對台灣社會卓有貢獻的頂尖大學。

北醫校長林建煌說，北醫同樣面臨校地不足問題，因此積極爭取醫院系統，增加學生實習、教師研習、醫生研究的場域，成為國際一流醫學大學。

北科大校友總會全國總會長張水美提到，面臨國際教育的競爭壓力，眾多校友都大方回饋母校的設備、建設，但這不只需要經費，更需要空間，有足夠的場域才能實踐。

北科大學生自治會會長鄭羽辰指出，剛進北科時，發現學校與他校相比，明顯狹小地多，建築物非常密集。加上疫情影響，教室空間太小不符合防疫規定，就必須採取分流上課或遠距教學，造成校內師生諸多不便，而且北科許多學生社團至今沒有自己的空間。如果能夠有新增的校地空間可讓學生使用，相信對於同學在學習知識或是舉辦活動展演，將會多所助益。