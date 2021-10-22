STEPH IS FEELING IT 🔥 pic.twitter.com/tGAmfpVy7S — Bleacher Report (@BleacherReport) October 22 2021

看到柯瑞22日在第1節的神級演出，只能用讚嘆兩字形容！柯瑞今天首節就轟25分，最後拿下全場最高的45分，外加10籃板、1助攻，帶領勇士115比113險勝快艇，除了拿下主場開幕戰勝利，也是開季2連勝，柯瑞新球季看來準備火力全開了。

柯瑞在今天第1節的個人數據太神奇了，打滿12分鐘的他，9投9中，含三分球投5中5，2罰俱中，貢獻25分、2籃板、1助攻、1抄截與1火鍋，只差犯規次數為零，就可填滿所有數據格，也讓勇士打完首節，取得44比27領先。

可是來到次節，保羅喬治完全不想被柯瑞比下去，單節轟下16分，反觀柯瑞投5中1、僅拿3分，半場打完，快艇反以67比66超前；下半場雙方仍陷拉鋸僵局，直到最後57.7秒，柯瑞的三分球命中，才讓勇士取得111比109重新領先。

打到最後11.6秒，卓雷蒙格林的上籃，擴大勇士的領先到4分，保羅喬治馬上投進三分球追近，柯瑞最後5秒兩罰俱中，終於保住勇士勝局，也讓柯瑞第1節的神級演出，沒有以輸球結束，勇士順利搶下開季2連勝。

除了柯瑞神奇火力秀，威金斯也拿17分、6籃板，達米安李11分，卓雷蒙格林10分、7助攻與6籃板；快艇先發五人得分都上雙，保羅喬治29分最高，布雷索也有22分，祖巴茲14分，雷吉傑克生與曼恩各有11分，馬可斯莫里斯10分。