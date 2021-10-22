台中市豐原警分局副分局長陳維耿日前出席警廣「945會客室」單元，特別針對重要警政、重大案件破獲實錄、預防詐騙、青少年犯罪預防等內容，暢談創新警政作為；其中更談到中市今年1至9月全般刑案、全般竊盜、詐欺犯罪發生數與去年同期相較減少19件，均呈現減少趨勢。

陳維耿表示，防疫期間分局重要警政作為：(一)全國三級警戒期間，有民眾無視防疫規範，租屋經營賭場，招集賭客群聚聚賭，豐原警方經多日監控蒐證，2021年6月19日持搜索票進行查緝，當場查獲負責人黃姓男子（59歲）、8名賭客及在場人1名共10人、並查獲賭具2組、賭資及抽頭金3萬6200元，全案依法移請偵辦。

(二)本分局於2021年9月17日接獲銀行通報有民眾疑似遭詐欺，係被害人接獲詐騙集團佯裝其孫女，被害人依詐騙集團指示加入LINE通訊軟體聊天，後以投資股票為由向被害人借款約30萬元，銀行行員察覺被害人疑似遭詐騙，通知本分局頂街派出所員警到場協助，當下立即協助被害人撥打電話給其孫女確認，確無借款投資之情事，透過查證過程成功攔阻民眾遭騙。

(三)中央疫情指揮中心於10月4日宣布自10月5日至10月8日維持疫情警戒標準為第二級，本分局針對有條件復業之休閒娛樂場所，加強編排臨檢勤務，並協助宣導店家配合相關防疫規定，以避免致生防疫破口情事發生。

豐原分局另有3項創新宣導部分：（一）防疫洗手舞，豐原警另類宣導青春專案：台中市70歲以上長者今施打疫苗，豐原分局於豐南國民中學施打站休息區，架設大型電視，播放豐原分局自行錄製的「阿芳講古」等十集，以流利的台語聯句，解說交通婦幼安全、詐騙手法、毒品態樣等犯罪預防宣導短片，並以輕鬆趣味的洗手舞，教導長者正確的洗手觀念七字訣。

(二) 視訊線上教學 神岡分駐所青春專案宣導：豐原分局神岡分駐所透過華新文理補習班，實施線上犯罪預防宣導，以有獎徵答方式，與學童及其家長互動，提高活動趣味性，讓民眾有感之宣導資訊，使宣導更貼近大眾，發揮宣導更大效益。

(三) 外籍移工電動車裝設辨識牌升級2.0：上次已在節目中介紹豐原警分局對外籍移工的自主管理辦法，現在有進階版，分局長在3月中旬拜訪神岡區廠商，提供一套移工自主管理法，協助他們電動車裝設辨識牌，藉以提高他們的自律與知法守法的精神。6月底前已完成第一階段的裝設與建檔，共有35家廠商1358位移工加入，於8月底又完成18家155位移工裝設，這項工作將持續推廣，直到立法通過實施裝設電動車車牌為止，這是藉由警察積極的行政作為，能有效遏止移工帶來的社會問題。

陳維耿最後提到，台中市今年1至9月全般刑案(破獲率列本分局第3名100.24％)、全般竊盜(列本分局第3名破獲率116％)、詐欺犯罪發生數與去年同期相較減少19件，均呈現減少趨勢。

去年精進緝毒成效工作計畫更獲內政部警政署評為六都第一，表現優異，秉持「暴力零容忍」原則，警方防疫期間仍刻不容緩持續打擊犯罪掃蕩黑幫，不留餘力，並針對轄內危害分子易聚集處所實施擴大臨檢，另編排路檢、巡邏等勤務強化防處作為，讓民眾有一個高指數安全居住的環境，悠遊自在地生活。