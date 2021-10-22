不怕死，愈危險愈刺激？台中市議員黃健豪22日在議會質詢驚爆，千越大樓消防安檢未合格的大樓，竟然要舉辦售票演唱會，而且演唱會資訊持續在IG、FB宣傳中，預售票已經全數銷售完畢，讓民眾產生錯覺，以為是安全、合法、合乎規定的活動。消防局表示，千越大樓消防安檢7年內稽查28次，開罰超過154萬元，公告停業至10月31日，未檢查合格，不可能舉辦，還要斷水斷電。

高雄市鹽埕區「城中城」社區，14日凌晨發生嚴重大火，造成46人死亡，行政院為悼念罹難者，22日全國降半旗1日。

台中市議員黃健豪22日在議會質詢驚爆，千越大樓消防安檢未合格的大樓，竟然要舉辦售票演唱會。（盧金足攝）

高雄城中城大火奪走46條人命，老舊大樓的公安問題再度引起全民重視，市府10月20日時，前往台中知名的千越大樓進行聯合公安稽查，稽查結果發現，消防設備還是未完成改善，逃生動線也有部分被封閉阻擋避難動線，且都市更新進度緩慢。

黃健豪今日在議會質詢時爆出，這樣一個消防安檢未合格的大樓，竟然要在近日舉辦售票演唱會，而且演唱會資訊持續在IG、FB宣傳中，預售票已經全數銷售完畢，強調已做好相關防疫措施，會讓民眾產生錯覺，這是一個安全、合法、合乎規定的活動。

黃健豪強調，提出千越大樓連續三天舉辦售票演唱會的案例，是要提醒市府團隊，台中不只有一個老舊大樓，類似的事情可能發生在其它地方，這種牽涉到消防、都發、經濟甚至新聞局等局處，在接下來市府的公共安全會報裡面，市長盧秀燕應該整合各單位來管理這些老舊大樓的問題。

他表示，城中城大火之後，已經引發許多民眾的對於老舊建築的安全疑慮，希望今天提出來之後，市府能夠掌握類似的危老建築，若放任相關團體自行舉辦售票演唱會，到時萬一發生公安問題，這個責任沒有人負擔的起。

消防局長曾進財表示，千越大樓消防安檢7年內稽查28次，開罰超過154萬元，因未改善，市府公告千越大樓停業至10月31日，停業期間未完成改善，消防局將再依消防法連續處罰，並接續前次停業時間持續予以停業處分。

消防局強調，停業期間依法不可有任何營業行為，該演唱會活動臉書公告訊息時間為10月6日及7日，預告11月中旬將於千越大樓舉辦演唱會；若該大樓未完成改善，於公告停業期間及範圍內辦理活動，將依行政執行法裁處5000元以上30萬元以下，不改善者將處以斷水斷電。