第三屆台中購物節至21日發票登錄金額23.5億元，購物節APP總累積下載量超過70萬次，有民眾抱怨無法掃描發票，產生轉圈圈或是回傳資料異常等現象，經發局說，民眾若使用WIFI連線，網際網路系統提供業者（ISP）或是路由器（Router）設計型態不同，用戶可嘗試改用4G或5G連線，進行發票掃描。

經發局表示，台中購物節感謝市議會議員通過預算如期讓活動成行，提供現金獎超過3億元，App下載已超過70萬次，下載率大幅超前往年，登錄發票也已超過23.5億元，實際消費金額有信心破百億元，鼓勵民眾消費提振台中整體經濟。

對部分用戶出現無法掃描發票，產生轉圈圈或是回傳資料異常等現象，經發局說明，民眾若使用WIFI連線，因各家網際網路系統提供業者（ISP）或是路由器（Router）設計型態不同，而發票驗證過程需經過許多程序，資料在傳遞中較易產生錯誤，對此，用戶可嘗試改用4G或5G連線，再進行發票掃描方式解決。

iOS系統使用者，目前開發團隊已推出APP新版本1.8.5.1，請用戶按照系統提示或是到App Store搜尋應用程式並執行更新，擁有更好的使用體驗；此外，App綁定雲端載具，發票將自動匯入，或採用手動輸入發票。

經發局表示，今年台中購物節要特別感謝台中市議會議員通過預算如期讓活動成行，提供現金獎超過3億元，App下載已超過70萬次，下載率大幅超前往年，登錄發票也已超過23.5億元，實際消費金額有信心破百億元，鼓勵民眾消費，提振台中整體經濟。