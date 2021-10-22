彰化縣和美鎮23日晚間送肉粽儀式路線。（翻攝彰化爆料網）

彰化縣和美鎮23日晚間要舉辦送肉粽吊煞科儀，據了解，路線將會自和頭路繞往嘉卿路，最後從交流道的防汛道路送至出海口，盼請附近居民迴避，以防沖煞。

透過網路上的公告指出，此次送肉粽送煞儀式訂於23日晚上10時至11時，於該時段作完法事後，就會送上貨車，以車輛載運方式送往出海口；送煞路線預計自和頭路640巷左轉和頭路，右轉和頭路639巷，再右轉嘉卿路二段，接著往二高交流道方向沿著防汛道路一路送往大肚溪出海口。公告表示，還請居民避開該時段勿在外逗留，以防生人沖煞。

消息在地方傳開，有民眾在網路上頻頻抱怨，「每個月都有送肉粽」、「感覺住彰化好辛苦」、「太頻繁」等語。

據了解，送肉粽為中南部地區特有的送煞科儀，倘若地方上出現自縊亡者，憂心亡靈怨氣重恐會尋找替死鬼，因此演變出此科儀辦法事化煞，旨在撫慰民心。

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