jpp-KY(經寶精密)(5284)默默耕耘的交通運輸產業露出曙光，今日和泰國政府召開泰國第一台自製電動機車亮相的線上發表會，共同宣誓電動機車生產在地化，公司更是和泰國擁有超過一千家加油站的Banchak(泰國第二大加油站)的子公司商談合作，共同開發電動機車充電站並且參與泰國能源部制定相關的機車能源規範，預期將在2022年就能展現初步的成果。

泰國在2016年提出4.0的大型國家轉型計畫，其中一項目標就是把泰國打造成為全球電動車及相關產業的生產基地，據《曼谷郵報》2020年3月報導，泰國政府預計於2025年達到年產25萬輛電動車、3,000輛電動巴士及5.3萬輛電動機車的市場規模，然而現階段泰國電動機車卻全部皆由外國進口或者進口零組件至泰國組裝。

有鑑於此，經寶精密攜手泰國機車製造商成立電動機車製造公司IMOTOR，偕同相關供應鏈成立泰國電動機車自製聯盟，10月22日與泰國政府共同召開發表會，宣示泰國機車生產在地化，並展示泰國第一台從設計、製造、組裝通通Made in Thailand的泰國自製國產電動機車的原型車，計畫將在明年底開始進行量產。

經寶精密2020年EPS 2.65元，現金股利2.1元，2021年前3季自結營收10.09億元，年增9.96%，2021年上半年公告EPS 2.03元。