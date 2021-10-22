據《路透社》報導，美國總統拜登21日被問到若中國大陸武力犯台，華府是否會防衛台灣時，拜登明確地回覆「會，我們對此有承諾」。對此，綜合媒體指出，總統府發言人張惇涵今表示，台灣立場也始終如一，就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。

對於拜登的表態，綜合媒體報導，張惇涵今上午表示，從拜登上任以來，美國便以實際行動展現對台灣的支持，而台灣立場也始終如一，就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，台灣會與理念相近的國家合作，並展示自我防衛決心，為台海及印太地區的和平貢獻力量。

據路透和CNN新聞網22日報導，當拜登出席「CNN大會堂」（CNN TOWN HALL）節目時兩度被問及，美國是否會保衛台灣，而他回答，「會的，我們承諾了要那麼做」。拜登稱，大家不該擔心華府的軍事實力，「我們有世界史上最強大的軍隊」，拜登強調，他不擔心和中方蓄意的軍事衝突，但卻擔心衝突意外升級。