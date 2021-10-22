經寶精密（jpp-KY，5284）攜手泰國機車製造商成立電動機車製造公司IMOTOR，偕同相關供應鏈成立泰國電動機車自製聯盟，今（22）日與泰國政府共同召開發表會，宣示泰國機車生產在地化，並展示泰國第一台從設計、製造、組裝通通Made in Thailand的泰國自製國產電動機車的原型車，計畫將在明年底開始進行量產。

經寶精密為一家在泰國經營許久的老牌優質台商，專精於精密金屬工藝的協同設計與製造，為Airbus航太駕駛艙航電機構件在亞洲的少數供應商，主要產品有航太、通信、食品、電子、交通運輸等；這兩年航太產業受到疫情不小的衝擊，在此危難之際，公司積極開拓新的產品與市場。

先是成功打入了國際電商大廠的雲端伺服器供應鏈，配合5G建置協同設計的電信櫃也在客戶端的認證中，默默耕耘的交通運輸產業也露出曙光，除了22日和泰國政府召開泰國第一台自製電動機車亮相的線上發表會，共同宣誓電動機車生產在地化，公司更是和泰國擁有超過一千家加油站的Banchak（泰國第二大加油站）的子公司商談合作，共同開發電動機車充電站並且參與泰國能源部制定相關的機車能源規範，預期將在2022年就能展現初步的成果。