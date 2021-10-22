美國國務院高階官員表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）與受到「哈瓦那症候群」影響的美國大使館職員和家屬見面。
「華爾街日報」本月報導，至少有5個與美國駐哥倫比亞大使館相關的家庭受到國務院所稱「異常健康事件」（AHIs）的影響。
路透社提到，據信約200名美國海外外交官、官員及家屬罹患這種神秘疾病，出現偏頭痛、噁心、記憶減退與暈眩等症狀。
2016年，美國駐古巴哈瓦那（Havana）大使館數十名外交人員陳報患病，此一現象才首度引起大眾注意；但對於症候群原因，或是否應歸咎於某個敵人，官員們莫衷一是。
布林肯在南美洲展開3天行程，波哥大為最後一站。國務院高階官員表示，布林肯今天與駐哥倫比亞大使館職員和家屬見面，會中談及此事。
官員說：「布林肯明確表示，沒有比工作團隊健康安全更重要的事了，他強調國務院決心徹底追查這些異常健康事件，並提供患者醫療照護、保護在全球工作的同事。」
官員表示，布林肯還與受影響的人員分別私下會談。
總統拜登政府為展現高度重視此一問題而備感壓力。上週，兩黨聯邦參議員敦促布林肯盡快指派新的官員主導調查。
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