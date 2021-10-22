全球規模最大、強調中止性別暴力的「第四屆世界婦女庇護安置大會」2019年在高雄展覽館舉辦，總統蔡英文、衛福部長陳時中當時曾出席開幕。大會委託的陳姓攝影助理，竟在場館樓梯間兩度性侵未成年少女，高雄地院依妨害性自主罪判其4月，可上訴。
「世界婦女庇護安置大會」議程是與全球庇護組織協調後制定，探討現今最相關的議題，以分組會議和參觀方式學習相關工作者的最佳做法，第四屆於2019年11月5至8日在高雄展覽館舉辦，提供1500名相關領域工作者交流的機會，了解其他國家的庇護服務，共同討論如何終止性別暴力。
陳男擔任該次大會的攝影助理，結識一名未成年少女志工，還互加為LINE好友。當年11月7日下午，陳男傳Line給少女，雙方約至展覽館樓梯間前後發生2次關係，事後遭家長發現報警提告。
陳男當庭坦承犯行，但法官認為，陳男明知少女未成年，心智尚未成熟，但為了滿足自身慾望，竟不顧少女身心健全發展價值，事後也沒與少女和解或取得原諒。但考量少女無提告之意，最後依妨害性自主罪判其4月，可上訴。
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