台灣處於環太平洋地震帶，地震頻繁，民眾應具備基本的災害應變知識及技巧，政府也持續推動防災，先前永慶房屋與新北市政府簽訂合作備忘錄，共同推動防災社區，永慶房屋更以實際行動參與社區的防災演練，以企業的角度出發，新北市板橋、新店區的永慶房屋同仁親自學習地震、颱風等災害發生時的應變、自救技巧，也與當地里民一起了解疏散方向與安全避難處所，永慶房屋投身社區防災演練，倘若未來災害發生，演練的知識即可派上用場，以最快的速度提供支援，為鄰里的安全多盡一份心力。

僑中里防災成果發表 社區有永慶房屋好安心

板橋區公所舉辦社區防災演練與成果發表會，由僑中里里民與永慶房屋的夥伴們共同參與，一起學習防災知識並親身演練當災害發生時該如何保護自己與他人，前後陸續舉辦了多堂教育訓練課程，協助社區建立防災組織，並於防救災技能訓練教導里民如何使用滅火器、CPR的正確步驟等等，建立里民的救護能力。僑中里里長李旻樺表示：「台灣經常發生地震、颱風等災害，當災害發生時該如何應對是每位里民需學習的，也感謝永慶房屋作為防災企業代表，提供帳篷、瓶裝水等物資，讓活動順利的舉行，僑中里有永慶房屋的支援真的很貼心。」

僑中里里民們藉由實戰演練建立救護能力，為未來做好萬全準備。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋板橋區店經理李文琪分享:「從9月初開始我們就參與多次的防災演練、技能訓練，實際演練當天我們也提供10頂帳篷助活動順利進行。因為平時深入了解地方的社區、鄰里，永慶的同仁學會防災知識與技能後，當災害發生時除了有自救的能力之外，更可以發揮力量幫助社區居民疏散，成為地方堅強的後盾！」

以實際行動保衛社區 永慶房屋投入防災演練

新店區中山里針對防災演練積極參與，由新店區公所舉辦的中山里防災演練，當天進行了多種狀況的實際演練，包括颱風、水災、地震及火災等狀況的模擬，中山里里長潘威志表示：「這次防災演練作為指揮官，與近50位里民及永慶房屋的夥伴一起實際演練，當真的有狀況發生時大家可以冷靜、不驚慌的應對，並知道基本的處理步驟，永慶的同仁也全程參與，是社區的最佳夥伴！」

現場模擬颱風、水災、地震及火災等狀況的應變方法，讓里民面對緊急情況可以冷靜應對。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋新店區店協理蘇柏豪表示：「社區防災有永慶在！透過這次災害演練讓同仁熟悉災害發生時該如何應對，是一堂非常寶貴的課程，很榮幸可以作為企業防災夥伴參與政府的防災演練，我們也列入協助難民媒合居所的代表，若災害真的發生同仁們才能以最快的速度給予幫助，將災害影響及損失降至最低。」