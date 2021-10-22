台北市政府每年挹注不少資源扶植音樂產業，但台北捷運營運25年來，始終未開放交響樂器低音大提琴（Double bass）上車，讓不少樂手直呼超困擾，感嘆從未在國外有拒載經驗，國內雙鐵也已放寬，唯獨捷運尚未變通，市議員耿葳22日率多名陳情琴手齊聚捷運市政府站表達訴求，同時要求北捷全面開放。北捷對此回應，會將各方意見帶回審慎評估。

北捷站務處副處長林榮輝也現場測量樂器長度，並且試著協助搬運。（黃婉婷攝）

據北捷現行規定，旅客隨身物品最長邊不得超過165公分，長寬高總和不得超過220公分，但輪椅、代步車、嬰兒車、自行車與衝浪板等則不在此限，但作為交響樂器一員的低音大提琴，目前仍因尺寸被北捷拒於門外。

市議員耿葳22日率多名陳情琴手齊聚捷運市政府站表達訴求，同時要求北捷全面開放交響樂器低音大提琴（Double bass）上車。（黃婉婷攝）

耿葳批評，國外地鐵與國內雙鐵都未限制低音大提琴上車，北捷卻讓樂手與他們的低音大提琴失望，成為捷運系統中的孤兒，且台北市每年花500多萬舉辦台北爵士音樂節，樂手卻無法搭捷運前往音樂盛會，聽來相當諷刺。

耿葳指出，有人擔心開放會造成交通堵塞，但台北市立交響樂團的100名樂手中，也只有7人是低音大提琴手，台北市立國樂團的70人中，也僅有3位琴手，也不會有人一次數十把低音大提琴一起放進捷運，她也要求北捷多重視樂手需求

黃姓樂手感嘆，捷運有公眾運輸的目的性，原則上應向全民開放，不明白為何要予以限制，且低音大提琴上車不會撞傷別人，體積也和輪椅差不多，只是比較高，但不會影響其他旅客搭乘品質。王姓樂手也抱怨，有些站會開放，有些卻不行，讓她相當困擾。

「歐洲從未有搭乘運輸工具被拒載的經驗。」旅外回台的謝姓樂手說，台灣向國外看齊，為城市注入更多新鮮元素，對台北的國際形象會很有幫助。他也強調，低音大提琴有專用輪子，運送時不會造成任何人困擾，且相較計程車，樂手搭捷運前往他處，其實是更方便的選擇。

也有樂手直言，雖然逐步開放很好，但樂手的最終的訴求仍是全面開放，因為不少樂手會到台北車站轉乘高鐵前往南部，如果沒全部開放，那跟沒開放差不多。

北捷站務處副處長林榮輝則回應，現行規定都是以維護捷運系統和旅客安全為前提，即使是自行車上捷運也有相關規範，因為車門高度大約是186公分，扣除上下10公分的安全額度，就成為現行規定的165公分，今日樂手帶來的琴就有191公分，進入車廂後還要考慮物品是否會打到人。

林說，議員和樂手建議他們都聽見了，回去審慎評估，並搜集各方意見與國內外同業的規範，作為未來研究的參考。至於各站規定不一的狀況，則會加強教育站務人員。