竹南警分局逮獲劉姓、謝姓慣竊老搭檔，起出作案工具。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局逮獲劉姓、謝姓慣竊老搭檔，起出變造車牌。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

月前在苗栗市破窗行搶銀樓金飾的謝姓、劉姓老搭檔，雖經警方移送院檢羈押2個月，交保出來仍繼續作歹，謝某一度串連另1名同夥在公館鄉偷剪路邊電纜線，被捕交保後，再回頭與劉某合作，連續從10月初起，先後在苗栗縣頭屋鄉、公館鄉、造橋鄉等地侵入民宅商家行竊，苗栗縣警方費了1番功夫逮捕2嫌到案，經移送檢方，劉嫌獲1萬元交保，謝嫌聲押獲准。

59歲的劉某及52歲的謝某，都是苗栗縣公館鄉人，劉某算是謝某的師兄，師兄弟從早年就在鄰里間偷雞摸狗，大案不犯，但小錯不斷，不斷地進出監獄，是當地鄰里及警方眼中的頭痛人物。

今年4月間，劉、謝兩人持鐵鎚砸破苗栗市1家銀樓展售櫃玻璃窗搶走金飾，轄區苗栗警分局循線追查逮捕2嫌後，移送苗栗地檢署，由檢方聲請羈押獲准，羈押2個月後獲得交保。

今年9月間，謝某搭上1名黃姓同夥，涉嫌在公館鄉仁安村偷剪廠商暫存路旁待用的電纜線，警方據報查出逮捕2嫌，由檢方諭令交保候傳。

謝某獲得自由，回頭又找上劉，兩人重新搭檔，涉嫌從10月初起，連續以闖空門手法，在苗栗縣頭屋、公館鄉、造橋鄉行竊民宅或是商家，竊走物品五花八門，包括屋主栽種的真柏、洋酒等，2嫌闖入造橋鄉1處民宅，除了行竊屋內現金財物，還發現一把機車鑰匙，隨手將屋主停在屋前的機車偷騎走。

苗栗縣警竹南、苗栗等2分局接獲被害人報案，發現竊嫌正是老面孔，於是共組專案全力緝捕，2嫌1度躲往桃園、新竹等地藏匿，警方先在桃園逮獲劉嫌，經送苗栗地檢署裁定以1萬元交保，警方隔天再於新竹逮捕謝嫌，劉嫌交保後又與謝碰頭，一併被捕，結果檢方聲請將謝嫌羈押獲准，劉則無保請回。