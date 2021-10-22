後疫情時代，民眾逐漸形成「新自煮意識」，在家用餐更安全，東森購物網旗下、來自香港的「阿一鮑魚」看準宅食商機，從餐廳轉變為快煮料理包，推出5大明星商品「阿一鮑魚川味半筋半肉牛肉麵」、「阿一鮑魚紅燒半筋半肉牛肉麵」、「阿一鮑魚清燉半筋半肉牛肉麵」等，連演藝圈吳宗憲、黃明志都被圈粉，其中牛肉麵系列去年推出以來，狂銷17萬包，預期可將提升今年整體營收3成左右。

其中「阿一鮑魚川味半筋半肉牛肉麵」，由香港國際廚師楊貫一師傅以蔬果、牛大骨為湯底，搭配多種漢方藥材熬煮，最後加入細火拌炒的豆瓣醬，前後熬製200小時，造就獨到川味湯頭特色；牛肉部份採用澳洲小犢牛腱心肉與牛板筋，加上南台灣特有的日曬刀削麵條，口感搭配牛肉最適合。

「阿一鮑魚 天下三絕 麻辣鴨血豆腐」。（阿一鮑魚提供）

而「清燉」湯頭是牛肉麵最難製作的部分，市面上也很少出現清燉牛肉快煮麵，「阿一鮑魚清燉半筋半肉牛肉麵」以蔬果、牛大骨熬製湯底，再將洋蔥小火拌炒至焦糖化後，與再湯頭一同熬煮，熬製146小時；牛肉部分也選用珍貴稀少的澳洲小犢牛腱心肉與牛板筋。

另「阿一鮑魚天下三絕老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」是市面上唯一含有「鮑魚」的快煮麵，湯底含有鳳爪熬煮增添膠原精華，加入極品海味的「黃金鮑」一起熬煮，再搭配南台灣特有的的日曬細麵。最後「阿一鮑魚天下三絕麻辣鴨血豆腐」，訴求怕辣的消費者也可食用，並只選用100%純鴨血。