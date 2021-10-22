近日爆發民進黨立委黃國書是當年國民黨線民、民進黨前黨主席施明德被動證實創黨主席江鵬堅是調查員一事，同樣美麗島時代的前副總統呂秀蓮，今在自己的臉書直播時提到，昨天她去檔案局申請閱卷，兩份資料，裡面記載，「 諮詢人員與被諮詢對象關係深厚、交往密切、可深入目標核心，這句話讓人心寒」。

呂秀蓮說，他多年前到施明德家，施明德跟他提起江鵬堅是調查員的事，但是她不方便跟當事人要求看證據；呂秀蓮節目後受訪表示，施明德差一步，就是把資料拿出來，就差一步，拖久了也不好。

呂秀蓮節目中指出，她昨天到國家檔案局申請閱卷，因為申請晚，只能搜集到一點點，很多資料說明還算客觀，可是有兩份資料，不出她所料；把諮詢人員姓名塗掉，裏面記載，「諮詢人員與被諮詢對象關係深厚、交往密切、可深入目標核心，這句話讓人心寒」；還有一份是，「諮詢人員與對象熟稔、深得對象信任，深入目標核心」。

她認為，就從事這份工作的人來說，這樣評語一定可以加分，一定可論功行賞，然後參選公職、擔任高官。

她說，今天黃國書事件呈現更深一層是，那些分明是代表執政黨滲透到異議份子陣容，假裝支持同情、認同甚至言行表現，比當時異議份子更加熱情，取信於綠營支持或獲得綠營信賴提名參選，這才更嚴重。

她說，民進黨包括蔡總統、一些沒參與過當年運動的現任高官、黨職的人，不知道特務情治的邪惡性，現在有很多人覺得這是在鬥爭、明年要選舉了，希望不要再吵，但這就是鄉愿。

呂秀蓮很肯定江鵬堅，她說，她認識的江鵬堅，能當上創黨主席，一點也不意外；但是施明德ㄧ生的遭遇，有特殊敏感度，也有相當有勇氣；對於江鵬堅這件事，「我當時聽他說時，感覺到應該放在他心裡很久，只是我也不願說出去，因爲我沒有證據」。

提到謝長廷，她認為，謝長廷現在是高官，在強力辯護時，人在海外，希望也能提出更有利證據，大家不要鄉愿。

呂秀蓮說，有一年過境美國，一位加州事業成功的台商約她，第一次見面就透露，自己原先是調查局幹員，負責偵蒐，但是自己參加那麼多黨外活動，這些黨外大部分人講的話，就是台灣人心中想的，自己也只能奉命行事。

她說，這位台商說，「直到有一天上級命令他，必須在陽明山附近製造一個車禍，當事人是美麗島五人小組領導人，這命令讓他寢食難安，所以他想辦法隱姓埋名在美國擺地攤創業」。

呂秀蓮說，她看對方態度誠懇、生意成功，事實上不用跟她說這些，但當對方千方百計要跟她坦白，心情真是錯綜。