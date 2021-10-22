台鐵副局長馮輝昇鼓勵民雄農工學生透過產學合作，加入台鐵行列。（廖素慧攝）

台鐵與民雄農工22日簽約產學合作，110學年度至112學年度提供6個實習名額，台鐵副局長馮輝昇表示，台鐵因應民雄、嘉義市鐵路高架化，以及為填補長期以來技術人才斷層的缺口，以產學合作的管道培育及考招技職建教生進入台鐵就業。

交通部台灣鐵道管理局與民雄農工簽訂「產生合作」合約，今天由台鐵副局長馮輝昇與民雄農工校長鍾順水代表簽約，教育部國教署官員、地方人士等人見證。

馮輝昇表示，台鐵過去10年因為有人力控管，造成人才及技術斷層，為了補足人力及技術傳承，自2018年起陸續進用了2818名人力，同時透過地區技職學校的產學合作，求學期間即能學習台鐵技術，畢業即可就業，投入台鐵工作，縮短技術落差，讓人力無縫銜接，檢修技術提升更扎實。

馮輝昇表示，台鐵是國營事業，仍要通過考試才能到台鐵工作，除了國考、地方特考，目前特別對產學合作的技職生開設「產學合作類科」單一管道，在台鐵實習、考試及格即可進入台鐵就業。

馮輝昇表示，台鐵首次與民雄農工合作，培育嘉義地區的鐵道人才，讓培育人才在地化，台鐵也將持續與各地區高中職校合作，鼓勵青年學子加入台鐵行列。