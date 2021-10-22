李佳薇今（22日）在社群分享自己日前凍卵過程的影片、大方分享求醫經驗，直呼做了一件自己覺得很讚很勇敢的事；其實這個想法在她30歲時就萌芽，因為身邊很多醫生朋友提醒女生的卵子在30到35歲是質量最高峰的時候，33歲的李佳薇坦言結婚生子對自己現階段而言好像快來不及了，因此決定去做凍卵，「我就是個很愛事先安排好事情的人」。

決定分享這件事，是希望讓跟她一樣想凍卵的女生更有安全感，不會對這件事感到害怕。最後她花了16萬成功凍卵17顆，「我聽醫生說要生2胎的話，凍20顆左右就足夠。所以我想我的17顆應該是夠的」，笑說「凍卵是看不孕門診這一科，大家不要被嚇到」。

李佳薇日前求醫做凍卵。（星葳娛樂提供）

影片過程中，有一幕是自己將針頭插到肚子裡，李佳薇坦言事前真的很需要勇氣；至於過程身體變化？她笑說自己之前對於朋友懷孕時一直要吃東西很不能理解，這次總算能夠體會了，「我平常己經算是很愛吃了，我不騙你，真的吃不飽，不知道是緊張還是壓力，每天一直在吃、一直覺得吃不飽，可能荷爾蒙有點影響吧」；此外，過程中她也感覺到小腹下方越來越腫脹，「好像有顆氣球慢慢變大，因為裡面的囊泡慢慢變大變成卵子」，令她想像到媽媽懷孕期間辛苦。

李佳薇與小5歲圈外男友交往3年多，小兩口這幾年因疫情暫無結婚打算，李佳薇今透過經紀人表示：「我一直都是個做事非常有計劃的人，35歲前結婚生子是從小的夢想和理想，但這2年因為疫情對演藝工作造成挺大的影響，所以可能會緩緩，暫時還是以事業為重。」但將來一定會結婚生子，希望生2個，男生女生都好。至於新專輯進度？李佳薇的經紀人表示專輯目前正在收尾，由於李佳薇對於這次睽違多年的作品要求非常嚴格，希望明年初能順利發行。