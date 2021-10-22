瓦城泰統集團旗下創新改良過的跨菜系中菜品牌「時時香」插旗台北松山車站CITYLINK，新餐廳預計10/25日開幕，為品牌在北部第5家連鎖據點，為炒熱人氣將推出三重開香好禮促銷活動，同時配合振興五倍券更有FUN大回饋，為年終歲末聚餐新選擇。

「時時香．松山車站店」慶開幕推出的三重開香好禮包括：

第一重/自10/25日至10/27日凡內用消費或現場外帶，滿千即贈人氣天菜「霸王甘蔗蝦」乙份，每日限量40份。

第二重/10/28日至11/30日內用滿1200元贈《超級麻婆豆腐》兌換券乙張。

第三重/10/25日至11/14日期間，來店消費配合FB打卡或Google商家星級評論，就贈送經細火熬煮，人氣餐後甜點「時時香綠豆蒜」乙份。

同時，使用任一面額振興券消費，同桌每人還可獲得『25倍異國美味Fun大回饋券』，憑券可享人氣組合天菜500元優惠，掃瞄券上QRcode加入line好友再贈三大通路振興優惠電子券累計最高25倍回饋；時時香500元人氣組合天菜包含炸得金黃酥脆又吃得出蝦泥鮮甜美味的「霸王甘蔗蝦」，及以秘製花雕酒畫龍點睛的創意招牌天菜「3.5杯雞」，外加2份「楊枝甘露」，振興優惠現省330元。

瓦城「時時香」受歡迎的人氣天菜包含以0.5杯花雕酒桌邊嗆鍋的「3.5杯雞」、表層佈滿香脆豆酥的「無敵豆酥嫩魚」，新鮮蝦泥包裹甘蔗後酥炸的「霸王甘蔗蝦」，以及《「椒炒牛肉」、「東方乳酪空心菜」與「超級麻婆豆腐」和「阿婆紅燒肉」等，搭配每人45元即可無限享用的嚴選好米飯，是年末聚餐的超值聚餐去處。

時時香以下飯的中式料理擄獲不少飯友青睞，近年以中南部為主展店，為滿足北部飯友們的期待，搶在2021年末於雙鐵共構、交通方便的松山車站，開出北部第五家分店。地址為台北市信義區松山路11號2樓。