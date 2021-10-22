對於施明德夫人陳嘉君在臉書向謝長廷喊話，「你若不是特務，上法庭是唯一一條路，請無需顧慮我們，無需用冠冕堂皇的言語逃避。否則你就是」，國民黨台北市議員羅智強也質疑，謝長廷今遇到特務的指控，卻不願出手，是在心虛什麼？

羅智強今（22）日在臉書指出，施明德的夫人陳嘉君在臉書上發長文，懷疑謝長廷可能是威權時期的特務。至於謝長廷不提告，陳嘉君說，只要上法庭，就有權調閱調查局的檔案，謝長廷會被證實是特務，失去一切的公信力，名譽掃地，這就是謝長廷不提告的理由。

羅智強直言，他不知道事實真相，但既然施明德夫婦指證歷歷，而謝長廷矢口否認，最好的方法就是對簿公堂，讓所有的真相被攤開來，供威權時代的受害者檢視。沒有真相，如何原諒？

羅智強舉他親身經歷為例，謝長廷擅長法律戰，他是親自體驗過。如今遇到特務的指控，謝長廷卻不願出手。他自己接連被謝長廷連二告，謝也不怕浪費司法資源，卻不敢告施明德夫婦，到底在心虛什麼？