普悠瑪事故昨日3周年，台鐵產業工會今（22）日舉辦記者會表示，3年來台鐵的教育訓練流於形式，報修故障仍仰賴紙本和傳真，新的車輛維修管理系統（MMIS）也還未到位，如此怎能說台鐵改善行車安全？

台鐵產工引述總統蔡英文3年前說法：「面對台鐵累積多年的問題，我們一定會大刀闊斧，用改革來重建社會信心；很明顯的事故發生，絕不會是某1個基層人員的責任。」諷刺的是，本周宜蘭地方法院判決出爐，恰恰只罰了「某1個基層人員」。

台鐵體檢小組羅列144項改善事項，交通部2年內絕大部分解除列管，但現場同仁卻「無感」。台鐵產工理事劉安庭就表示，3年來，台鐵員工教育訓練沒有顯著改變，雖然有段跟車站層級訓練計畫，卻沒有提供車輛實際訓練調車，或封鎖路線演練；台鐵同仁忙於工作，沒有多餘人力可以參訓；基層主管沒有權限協調資源；訓練場地方面，台鐵舊的北投員訓中心資源匱乏，目前還停用，而新的員訓中心一直沒下文，使得許多知識和經驗因人力斷層而無法傳授下去。上述原因使得台鐵安排再多的教育訓練，也多流於形式。

此外，台鐵仍仰賴紙本和傳真來報修故障，之前承諾建置的MMIS仍無具體消息。根據員工反映，車站旅客資訊系統故障，或是潮州調車場進路號誌機故障，通報3個月都還未改善，調車場常因進錯線而激撞或擠壞轉轍器。

跳票的還不只這些。台鐵產工監事謝居璋說，2018年普悠瑪事故後，當時局長張政源曾允諾讓台鐵1萬3千多名員工最快2019年調薪1至2萬元；時任交通部長林佳龍也說要台鐵做好示範，照顧基層員工。結果通通沒做到。另外台鐵局預計今年底完成導入台鐵安全管理系統（SMS），現在距離年底只剩下2個月，基層感覺工作流程沒變、僅是增加文書，甚至台鐵產工今年早就要求參與優化安全管理系統，到現在5個月過去也毫無消息。

台鐵產工秘書長魏豫綾表示，交通部長王國材說未來委託交通部下轄財團法人中華顧問工程司負責台鐵安全評鑑，難免沒有球員兼裁判之嫌？工會主張台鐵應該接納基層參與改革會議，才能提升安全改革的成效。