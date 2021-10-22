大陸知名鋼琴家李雲迪因從事性交易被捕，北京市朝陽公安分局稱，是在接獲「群眾」舉報後調查，這讓再度立大功的「朝陽群眾」又成為焦點。

據中國文化管理協會網絡文化工委統計，從2014年起，李代沫、張元、寧財神、張耀揚、高虎、尹相傑、王學兵、張博、黃海波和王全安等，均遭北京朝陽群眾舉報，後被警方查處。另據不完全統計，自2013年以來，因涉黃涉毒遭朝陽群眾舉報後被警方查處的明星名人還包括：宋冬野、房祖名、柯震東等人。

北京朝陽區治安義工「朝陽群眾」近年屢協助警方破案，更被大陸民眾戲稱是繼美國中情局（CIA）、英國軍情六處（MI6）、俄羅斯聯邦安全局（FSB）、以色列摩薩德（Mossad）之後，世界第五大情報組織。朝陽群眾有14萬之眾。朝陽區面積470.8平方公里，相當於每平方公里有近300人，他們無孔不入。

2018年，朝陽群眾成員王大媽憑發現某單人租戶每次總訂多份外賣餐點，成功協助警方揭發一賣淫場所，因而獲警方表揚逾1300名「朝陽群眾」之一。2017年，他們共向警方提供了8300餘條有價值線索，幫助破獲案件370餘起，拘留250多人，消除各類安全隱患390多起。