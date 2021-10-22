繼與大導陳凱歌之子、同為星二代藝人的陳飛宇爆出緋聞後，歐陽娜娜又傳新戀情，這回的對象也來頭不小，是女神范冰冰親弟的男星范丞丞，昨(10/21)有粉絲發現他手臂上有了新的蝴蝶紋身，一番分析揣測後，認為跟歐陽娜娜有關聯，讓范丞丞工作室急忙出面解釋滅火。

歐陽娜娜身為兩岸最紅星二代之一，嬌俏外型與才女氣質讓她不僅工作滿檔，也不乏緋聞，這次是跟陳飛宇氣質完全不同的偶像花美男范丞丞，范丞丞不僅是個「星弟弟」，外型亮眼的他還是娛樂公司培訓新星，2017年參加選秀節目《偶像練習生》出道，在限定團體「NINE PERCENT」活動結束後，成功單飛並活躍於綜藝、戲劇領域。

范丞丞被發現手臂上有蝴蝶紋身，揣測跟歐陽娜娜有關。(翻攝自新浪娛樂微博)

有粉絲發現范丞丞手臂上出現新的紋身，是蝴蝶圖樣，消息曝光後，有網友意有所指po文：「有本事紋大提琴啊你！」，引發了議論，眾人分析，大提琴首先讓人聯想到歐陽娜娜，而她的暱稱是娜比，IG簡介也是「nabi」，跟韓文的「蝴蝶」發音相近，而范丞丞出道前曾被送去南韓訓練，這些全被串起來，成了兩人的粉紅色泡泡。

范丞丞工作室出面解釋澄清。(翻攝自范丞丞微博超話)

但隨後范丞丞工作室在其超話中公開發文解釋，范丞丞的蝴蝶紋身，是對其戲劇作品《致命願望》的紀念，他曾在拍完這部戲說過感言：「《致命願望》的裘文東，是我喜歡上演戲的角色，覺得自己一下子打開了一個新世界」，這對他有特殊意義，還附上了劇照，盼外界不要過度解讀。