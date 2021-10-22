中方太空船機械手臂

中方軍事研究團隊說，他們已打造，並測試了反衛星自動裝置，能在探測器排氣噴嘴放置少量爆裂物，製造經時間控制的穩定爆炸，而不至於把衛星炸成碎片。

據《南華早報》（South China Morning Post）21日報導，湖南國防工業職業技術學院研究團隊在《電子技術與軟件工程》期刊上發表的論文中說，這裝置利用電動馬達驅動鎖定裝置，能在衛星內停留很長的時間。如果有必要，可以逆轉這過程，和目標分開。

論文中說，這專案是由政府計畫出資，以研發新型火箭飛彈彈頭。研究人員說，造好的裝置已在地面設施測試，並在某些工程應用上有實用價值。

中方2007年首度進行反衛星測試，以飛彈摧毀了報廢的氣象衛星，但因爆炸產生殘骸碎片，而引發國際批評。美國與蘇聯雖在冷戰時期進行過許多類似實驗，但由於碎片危及寶貴的太空資產和太空人，因此在1980年代就停止了。而近年來中方的反衛星計畫著重產生少量，或沒有碎片的技術，如利用網子或機械手臂捕捉衛星。

此外，解放軍也開發出各式地面武器，以雷射光來射瞎或破壞經過上空的衛星。然而，這些方式都相當容易被發現，因此湖南國防工業職業技術學院研究團隊就設法利用其他方式，在目標衛星內放置爆裂物。這些爆裂物被裝在外型如子彈的裝置內，重僅3.5公斤，酷似驅動多數衛星的第拉瓦噴嘴（de Laval nozzle）。

一位並未參與相關計畫的太空科學家說，當裝置引爆時，會破壞目標的裝備，並被誤以為是引擎故障。

美軍已明白表示，擔心中方的反衛星能力，尤其是有機械臂的「實踐17號」衛星。自從它2016年發射升空以來，已進行了好些不尋常的任務。美國太空司令部司令狄金森（James Dickinson）4月告訴國會，「實踐17號」的技術可能用在未來系統中，以抓取其他衛星。他並指出，北京透過太空和太空攻擊系統，積極尋求相關優勢。