民進黨前主席施明德日前證實，已逝的民進黨創黨主席江鵬堅是調查局臥底，遭駐日代表謝長廷反駁。身兼國民黨副祕書長的台北市議員羅智強表示，施明德為了線民案和謝長廷槓上已不是第一次，並呼籲蔡英文總統徹底揭露真相，下令促轉會公布所有資料，讓加害者出來道歉，受害者有機會能夠原諒。

羅智強說明整起事件經過，前民進黨主席施明德舉證指出，民進黨創黨主席江鵬堅是調查局監控，遭駐日代表謝長廷反駁，隨後施明德說，謝長廷自己跳出來，難道是怕「哪裡燒到他」？施明德也呼籲謝長廷最好提告，這樣他就可以在法庭掀謝長廷的底。不過，謝長廷認為施明德早年反抗獨裁專制，對台灣民主化有貢獻，因此他不願互告讓真正加害者在旁邊涼快看笑話。

羅智強指出，施明德為了線民案和謝長廷摃上已不是第一次，2008年總統大選時就已有先例，前立委邱毅曾指謝長廷是線民而被告，結果謝長廷敗選，施明德曾怒批，「這些抓耙子、台奸，一批批，後來在黨內位高權重，每年都參與選舉，然後陸續把創黨元老一一幹掉，甚至趕出民進黨」。

羅智強表示，當時謝長廷接受廣播節目訪問時則說，若施明德能夠證明他洩密，他跪著跟施明德道歉；施明德則強調，自己是受害者，要怎麼證明謝長廷是抓耙仔？反請謝長廷告他，並大度表示，就算謝長廷承認，也不必向他下跪道歉，他個人會寬恕謝長廷

羅智強說，施明德曾在2位蔣總統及李登輝總統任內，三次以政治犯身分入獄兩次被判處無期徒刑，為台灣民主坐牢近26年，他是受威權國民黨傷害的人，當然有資格尋求真相，質疑有出賣同志嫌疑的人，揪出黨國鷹犬，他更有資格，選擇原諒。

羅智強認為，受黨國威權體制栽培的蔡英文總統曾說，「要揭露威權統治機關所犯下的過錯，讓受害者可以清楚歷史的真相」。他反問，但如今唯一可以徹底揭露真相的，不就是大權在握蔡英文？為何不命令促轉會公布所有資料，讓加害者出來道歉，讓受害者有機會能夠原諒。

羅智強表示，施明德兩度請謝長廷提告以釐清真相，並願選擇原諒，請蔡英文不要只拿轉型正義搞鬥爭，應徹底揭露真相全貌，否則只是放任曾得過調查局好處、有線民嫌疑者，不斷在高位上羞辱轉型正義，讓邪痞者梟叫狼嚎，「施明德加油！」