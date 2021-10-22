繼去年推出「BEAUTY HEROES美力生活節」之後，因應目前台灣防疫為重的大環境，展逸國際接著推出「GREAT ME養成計畫」，22日更找來郭佳紋、劉昕妤兩名女籃球員站台代言，展逸執行長陳彥璟說：「期望可以鼓勵更多女性朋友養成運動習慣！」

「我們今年採取小班制，就是鼓勵女性朋友在防疫期間，可以多多出外訓練，且相互鼓勵成長，我們先想養成運動習慣，然後再談雕塑身材或控制體重、新陳代謝，」陳彥璟表示，「我們更搭配動滋券使用，把你的500元放大到600元。」

這次「BEAUTY HEROES GREAT ME養成計畫」將於台北市區3個不同地點進行，其中之一就選在咖啡廳與餐酒館之中，一次可以完全滿足女孩們運動、聚餐兩個願望，訓練課程包含ZUMBA、瑜珈、空中瑜珈、BOXING、TRX與NTC等等。

「我很喜歡ZUMBA這種訓練方式，因為每次運動完都很喘，加上是用小班制上課，比較不會受到其他人干擾，」郭佳紋表示，「先前受到疫情影響，我們球隊整整休息兩個月，期間我也在家自主訓練或是慢跑，如今有這種課程太棒了。」

身兼台元球員與模特兒兩種身分的劉昕妤表示，自己最愛的是BOXING，「因為TRX真的太累了，這種採取小班制的方式，可以讓我找自己朋友，運動時可以比較放開一點，也沒有別人帶來壓力。我想保持體態健康最重要，無須那麼重視體重。」