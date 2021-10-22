台灣鐵路產業工會今（22）日致總統蔡英文公開信，表示普悠瑪事故判決只罰司機，讓他們非常失望。「基層碰到問題向上反映時不能解決，等到發生事故之後責任又基層自己擔，主管仍升官，蔡總統覺得合理嗎？」以下是公開信全文：

蔡總統您好：

幾天前在新聞上看到有關普悠瑪翻車事件法院的判決結果，看完當下感到非常失落。三年前蔡英文總統與媒體談到普悠瑪號翻覆事件時表示：「面對台鐵累積多年的問題，我們一定會大刀闊斧，用改革來重建社會信心，很明顯的事故發生，絕不會是某一個基層人員的責任。」我們認同每個人要為自己的行為負責，也非常肯定蔡總統當時的發言，但很遺憾，司法判決的結果僅有基層扛責任，我們想問，當基層碰到問題向上反映時不能解決，等到發生事故之後責任又基層自己擔，主管仍升官，蔡總統覺得合理嗎？

作為台灣鐵路基層員工，每天兢兢業業的工作，普悠瑪及太魯閣事故是所有台灣人的痛，但這幾年來鐵路事故帶走的不只旅客，也有每天和我們一起輪班工作的同事，光是今年就三起同仁死傷意外，即便在台鐵的設備品質沒有辦法優化的情況下，第一線同仁仍竭盡所能地做到盡善盡美，就是希望能給旅客便利安全的運輸服務。

從事件發生後台鐵一直口口聲聲的說要改革並以安全為首重，但所作所為卻不斷的讓人民及同仁失望。產業工會整理了鐵路六點安全訴求：教育訓練標準化、設備改善要即時、提升待遇要落實、安全管理要優化、監理機制防黑箱、產工基層要參與。

請蔡總統聽見基層的聲音，讓人民及員工能放心，台灣的鐵路安全更有保障！

台灣鐵路產業工會

2021.10.22