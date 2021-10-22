天成飯店集團旗下「天成文旅-華山町」從5835件國際作品中脫穎而出，榮獲「2021 GOOD DESIGN AWARD」肯定，為全台唯一獲獎的客製化設計旅館。GOOD DESIGN AWARD作為全球四大設計獎項之一，針對產品、建築、軟體、系統、服務之與人息息相關的各種事物進行評選和表彰，核心理念透過「發現Discover」設計中的種種可能性，與社會公眾「共享Share」富足的文化生活，進而引導出下一個「創造Innovation」的機制，天成文旅-華山町團隊表示，獲獎後將持續以藝文與設計融入於飯店內，讓旅程與住宿蘊含更豐富的美學體驗。

天成文旅-華山町原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建為旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，透過歷史與文化的考究打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計旅館，一棟建築物承載了文化的重量，最終以旅館的姿態重現世人，主軸設定「貯藏華山1950」結合「引設計旅在地」，同時透過「保存大於開發」的精神，扮演傳承的要角為建築注入新靈魂，承接地方紋理與城市文化，勾勒人與空間的溫度，達到環境共生的發展，與GOOD DESIGN AWARD「發現、共享、創造」的理念不謀而合。未來也將秉持這份用心，讓每位到訪的貴賓感受到「體貼入微、暖在您心」，期待將獨一無二的「旅館主題體驗」呈現給全球旅人。

為歡慶獲獎並搶振興國旅商機，天成文旅華山町「披薩歡樂住住房專案」將加碼延長至212月23日，周日至周五入住精緻雙人房1999元、華山四人房2999元，專案依房型人數提供早餐，四人同行一泊二食每人只要750元，周六入住每房每晚只需加價200元，加贈華山町餐酒館精選外帶披薩組合餐，雙人房提供十吋雙拼外帶披薩1個、脆薯1份、啤酒2瓶，四人房提供十吋雙拼外帶披薩2個、脆薯2份、啤酒4瓶《未滿18歲禁止飲酒》，期待為下半年的國旅市場帶來刺激與復甦。

天成文旅-華山町位於台北華山1914文化創意產業園區旁，原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，同時透過歷史與文化的考究，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計旅館，是棟充滿歷史印記的建築物。天成文旅-華山町為全台唯一榮獲Good Design Award的客製化設計旅館，並且於2019台北老屋新生大獎榮獲「網路人氣獎」票選第一名，為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，旅行台北深度探訪藝術文化的絕佳選擇。步行約4分鐘即可抵達台北捷運「忠孝新生站」，轉乘即可輕鬆抵達台北市區內知名觀光景點，旅館周邊藝文景點推薦：華山1914文化創意產業園區、建國啤酒廠、北門、西門町、西門紅樓、迪化街。