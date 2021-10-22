日本大阪府警方昨晚押運一輛竊盜案的犯案車輛，但在途中突有3輛車闖入警車車陣，衝撞載運犯案車輛的拖吊車，並從犯案車中搶走某件物品後揚長而去；警方以強盜案偵辦中。

日本「朝日新聞」報導，昨天下午，大阪市東成區內發生一件車內竊盜案，警方透過監視器循線追查到犯嫌逃離現場使用的車輛停在阿倍野區內的停車場，繼而押收了這輛犯案車。

大阪府警方昨晚10時許用拖吊車押運犯案車輛，並由一輛警車與一輛搜查車分別在拖吊車前後組成車隊。

車隊行經阿倍野區松崎町2丁目的府道時，突有3輛車逼近，其中一輛白色轎車作勢要插入警車與拖吊車之間，逼得拖吊車減速；另一輛白色轎車趁機與拖吊車並行，一人從副駕駛座下車，打開被押車輛的車門，從車內拿走某件物品後逃逸；另一輛在後方的紅色轎車隨即也駛離現場。

這3輛車除了搶走被押車輛中的物品，還衝撞拖吊車與附近的普通車輛，所幸無人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，被押車輛內遭搶走的物品外觀像是手提包。與拖吊車並行的白色轎車在搶走物品後衝撞前後方車輛，車上2人下車步行逃亡。

警方正以強盜案件偵辦，同時調查是否與之前的竊盜案有關。

報導指出，這已經不是大阪府內第一次發生警方押運車輛遭搶案件，今年9月，岸和田市也曾發生類似案件。