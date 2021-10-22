雲林縣肝病患者多，大多是因長期飲酒，雲林縣本月心理健康月鼓勵戒酒癮，精神科醫師何政岳表示，有一種酒最難戒就是把酒當朋友，戒酒不能只「戒」，還需要找替身填補時間。

雲林縣肝病患者多，大多是因長期飲酒，雲林縣本月心理健康月鼓勵戒酒癮，防治自殺、情緒困擾、憂鬱症、網路成癮等。（周麗蘭攝）

北港鎮諸元內科醫院30多年來致力於治療肝膽疾病患者，酒癮患者經過醫療診治雖很快清醒，但若無很強自制力，離開醫院後又無法克制喝酒欲望，酒癮復發，雲林縣衛生局媒合精神科醫師何政岳進駐諸元醫院提供心理治療，陪病患設定出專屬的生活模式，治標又治本，2019年迄今有437人參加。

雲林縣本月心理健康月鼓勵戒酒癮，防治自殺、情緒困擾、憂鬱症、網路成癮等。（周麗蘭攝）

諸元醫院副院長蔡爾信表示，曾有一個酒癮患者臨終前對妻子交代遺言，老妻以為會要她好好照顧自己和小孩，結果是「把半杯酒到到我嘴裡好嗎」，每一個酒癮患者背後都有曲折的故事，愈喝愈難過，喝到無法自拔。

蔡爾信說，戒酒是一段很長的路，需要專科醫師、精神科醫師、個案管理師、衛教師合作解決，不是只靠意志力，曾有患者說「已經從喝58度高梁改喝38度加水」，這也算往正向走，要給患者時間，鼓勵他們。

何政彥表示，從事治療酒癮已20年，酒或毒品、手機成癮都一樣，不能只想要戒，還要找替代物填補時間，因此評估使人成癮的東西作用是甚麼很重要，例如有人喝酒是為解渴、助眠、澆愁都可以找到替代品，但有一種酒最難戒，就是把酒當「朋友」。

何政彥指出，把酒當成唯一的朋友，戒酒等於切斷連結、重新建立一個連結，但患者可能不想要，所以陪伴戒酒過程，最重要的是讓酒癮者知道這世界還有人關心他，還有他存在之處。

他說，這也是為何很多患者參加戒酒癮課程，都說下一次「不來了」，但還是準時出席，因為有人關心、有人聊的感覺是好的。

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