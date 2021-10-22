邱姓男子與林姓友人投宿新營區旅館，邱男半夜吸完毒品太嗨，跑到馬路上原地繞圈圈，形跡可疑引路人報案，警方前往搜索逮捕後，發現兩人不僅吸毒，林男還是詐欺車手兼通緝犯，訊後依詐欺罪嫌及違反毒品危害防制條例移送法辦。

台南市政府警察局新營分局中山路派出所20日晚間11點多接獲民眾報案，新營中山路上一間旅社前有男子形跡可疑，疑似吸食毒品後精神恍惚，員警獲報前往現場，經深入探查搜索，意外查獲擔任車手的林姓通緝犯及邱姓同夥。

林嫌（右二紅衣）下樓欲逃離現場時，在樓梯間被員警捉到。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

據了解，家住嘉義、62年次的林嫌，接受詐騙集團指示，搭乘火車前來新營區2間銀行提領詐騙贓款23萬8000元，晚間投宿於新營，並連繫61年次的友人邱嫌前來接應。

2人剛在房間吸完毒品，邱嫌因太過亢奮跑到樓下，引起路人注意。員警獲報到達現場後，逐層搜索，2人原本藏身於頂樓無水的儲水槽內，林嫌將贓款及毒品交予邱嫌，自己則下樓欲逃離現場，在樓梯間被員警發現。

中山路派出所所長吳建華查出林嫌目前正因案通緝，研判尚有可疑，鍥而不捨往上繼續搜索，果然在頂樓發現藏匿的邱嫌，並在他身旁發現藏匿的一級毒品海洛因4.2公克、用來提領詐騙贓款的4張金融卡及贓款23萬8000元。

新營分局表示，訊後全案依詐欺罪嫌及違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，並建請羈押，同時將持續追溯詐欺集團上下游關係。

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