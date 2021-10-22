三星SDI（Samsung SDI）22日（周五）宣布與車廠Stellantis達成合資協議，將在美國生產電動車電池與模組。
根據三星SDI聲明，預計新廠2025年上半開始投產，初期的年度電池產能達23吉瓦時（GWh）。未來此合資事業的電池年產能將提升至40吉瓦時，大約供應67萬輛電動車。
目前美國合資廠地點仍在評估中，未來生產的電池將供應Stellantis在美國、加拿大、墨西哥的工廠。
不過三星SDI並未公布財務細節。
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三星SDI（Samsung SDI）22日（周五）宣布與車廠Stellantis達成合資協議，將在美國生產電動車電池與模組。
根據三星SDI聲明，預計新廠2025年上半開始投產，初期的年度電池產能達23吉瓦時（GWh）。未來此合資事業的電池年產能將提升至40吉瓦時，大約供應67萬輛電動車。
目前美國合資廠地點仍在評估中，未來生產的電池將供應Stellantis在美國、加拿大、墨西哥的工廠。
不過三星SDI並未公布財務細節。
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