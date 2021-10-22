新莊捷運幸福站新建停車場工程經過3次流標，今年終於發包，22日舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜出席表示，新莊是大台北中心，隨著塭仔圳的發展，及泰山楓江、五股垃圾山整頓，帶動新莊蓬勃起飛，幸福停車場供109格小型車、374格機車停車位，將於2023年4月完工、 7月啟用。

交通局22日於新莊捷運幸福站舉行開工典禮，侯友宜、新北市議員蔣根煌、鍾宏仁、何淑峰、蔡健棠等人出席。

捷運幸福站停車場2023年4月完工（交通局提供／戴上容新北傳真）

交通局簡報表示，新莊區開發快速，人口成長迅速，捷運環狀線通車後，為使轉乘方便，同時解決附近停車空間不足的問題，因此爭取中央前瞻預算補助，在捷運幸福站旁的機車停車場興建地下1層、地上4層立體停車場，提供109格小型車、374格機車停車位。

新莊捷運幸福站新建停車場工程經過3次流標，今年終於發包，22日舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜出席參加。（戴上容攝）

交通局長鍾鳴時指出，受到國際原物料大漲，政府多項重大公共工程發包不易，新莊捷運幸福站停車場工程經過3次流標後，終於完成發包並在今天動工，工程總經費2億7693萬2000元，中央前瞻補助7532萬3000元，是新北市22案前瞻停車場案之一，是今年唯一舉辦動工典禮的前瞻停車場工程。

侯友宜表示，新莊是大台北的中心，隨著塭仔圳的發展，及泰山楓江、五股垃圾山的整頓，帶動新莊蓬勃起飛銜接新北市。新北市升格10年以來，新莊區共計興建8座立體停車場，創造2426格汽車位，1168格機車位，市府會要求施工團隊加強監造，確保如質如期圓滿完工啟用。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，捷運幸福站停車場定位為「轉乘停車場」，以「省能源、省資源、低污染」綠建築準則，外觀立面則以新莊昔日水運及農田歷史文化打底，呼應新舊市區的融合及演變，完工後採用車牌辨識系統等全自動智慧化停車系統，透過多目標使用辦法提升公有地使用效益，創造多贏。