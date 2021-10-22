女網友在臉書社團大抱怨外送收到的餐點名不符實。（翻攝自臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》）

一名女子在臉書發文，稱自己透過外送平台下單共2台斤泰國蝦與1份蛤蜊，加上運費一共1160元，但餐點送達後，她放在磅秤上檢視重量卻都明顯少了，讓她氣憤上網發文，對此，網友看法不一。

這名女子21日在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，稱自己透過外送平台下單一間泰國活蝦熱炒，分別下訂烤蝦1台斤、檸檬蝦1台斤以及烤蛤蜊1份，加上運費一共花了1160元。

原PO表示，她收到餐點後拿去秤重，卻發現烤蝦連同盒子僅274公克（約0.45台斤），檸檬蝦連同盒子、湯汁僅425公克（約0.7台斤），甚至烤蛤蜊中還有沙子未吐乾淨；原PO不滿到手餐點重量與訂單有出入，質疑商家「偷重」的行為很誇張。

文章曝光後，有網友為商家緩頰，解釋訂單上所言的1斤為料理前的重量，而蝦子為水產，因此料理完後多少重量會變輕，又尤其烤蝦的水分會蒸發的較多，認為原PO拿料理後的蝦子重量去質疑店家偷工減料並不合理。

一派網友則聲援原PO，認為縱使蝦子被料理後縮水，以原PO購買的烤蝦為例，從料理前的一台斤600公克縮水至274公克仍非常不合理；還有網友指出，購買此種料理還是建議買生的回家，自己料理比較不會被當盤子。