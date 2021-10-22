立法委員陳柏惟罷免案23日投票，台中市警局22日表示，自今年7月13日至10月21日共查獲各類賭博案件38件，其中網路賭博9件，以運動賽事博弈居多，並未發現有提供「選舉賭盤」下注之情事。

台中市警局自7月13日罷免案公告之日起，即加強選舉賭盤情資蒐報查察，針對可能經營賭盤之賭博網站、六合彩組頭等，實施強力掃蕩作為，統計7月13日迄今成效，警方共查獲各類賭博案件38件78人，其中網路賭博9件30人，經查多為線上娛樂城，並以運動賽事博弈居多。

警方查獲賭資。（台中市警局提供／張妍溱台中傳真）

第二選區為烏日分局及霧峰分局，於10月20日在大肚區、霧峰區及大里區等地查獲簽賭站，計查獲7處簽賭站，嫌疑人6人，另查扣行動電話及平版電腦等證物，經檢視發現均為今彩539及運動簽賭網站，供不特定賭客下注，與選舉賭盤無關。

警方呼籲，若發現選舉賭盤或罷免投票不法情事，撥打110專線報案檢舉，警方除將嚴密保護檢舉者身分外，並立即追查偵辦，如據而查獲賄選等違反選罷法案件，依案情將可獲取最高1000萬元之高額檢舉獎金。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，警局仍持續規劃投入必要警力執行各項治安維護作為，並主動蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，落實各項蒐證查處作為，有效淨化選前治安環境，確保本次選舉平安順利完成。