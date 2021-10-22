針對基隆捷運部分路段將與台鐵分道揚鑣。國民黨前立委、基隆市長參選人謝國樑表示，目前尚未看到完整規畫，但光是看到交通部處理宜蘭高鐵的狀況，讓民眾已經對交通部失去信心，不希望基隆捷運也是如此，不聽民意、一變再變。

謝國樑說，他支持捷運延伸至基隆，這也是他一貫的主張，但前提是絕對不能以犧牲基隆通勤族的權益做為交換，因此，在捷運無法取代台鐵的便捷性之下，反對廢除台鐵基隆站。

謝國樑辦公室發言人林祐德說，近日基隆與新北因為北北基合併議題上有所爭執，他希望基隆市長林右昌能好好與新北市長侯友宜坐下來談，傳達基隆通勤族的心聲，兼顧基隆人對基隆捷運的期待，衡量各方利弊得失後，研商出一條對基隆市民最有利的捷運交通系統，提升經費使用的效能，除了照顧通勤族，也可以發展觀光與產業。

林祐德說，我們在北五堵規畫基隆科學園區，並在捷運沿線進行都市開發，在周邊創造出更高的產值，增加基隆捷運的使用量，而不是跟現有的台鐵搶客量，造成雙輸局面。