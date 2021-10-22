權值電子、傳產股幾乎全數壓回，台股群龍無首，僅剩中小型題材族群各自表現，加權指數今日開高壓低後陷入震盪，盤中跌幅收斂，一度回到平盤上位置，午盤後低接買盤進駐，5日線失而復得，終場收跌0.77點、報在16888.74點、成交量2815.71億元；台股周線連三紅、本周台股漲107點。

晶圓雙雄台積電(2330)開高震盪，終場收漲0.67%、驚險站穩600大關，聯電(2303)盤中由黑翻紅，狹幅震盪於盤上，終場收漲0.52%。面板價格直落，10月跌勢擴大，市調機構預期，下跌趨勢將延續至明年第一季，面板廠減產聲浪四起，群創(3481)鬆口動態調整產品組合，開減產第一槍，群創、友達(2409)、彩晶(6116)跌幅落在2%~3%，弱勢震盪反應利空。友達將於28日召開法說，是否減產救市成為穩定面板報價的關鍵角色。

今日台股盤面呈現題材股的零星點火，包括高價IC設計、元宇宙概念、整流二極體、ABF載板，傳產股中的塑化、鋼鐵、航運股則全面拉回。貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)早盤後跌幅一路擴大，陽明、萬海重挫逾4%，長榮也下跌逾3%，散裝航運裕民(2606)、新興(2605)午盤跌幅也擴大至6%、5%以上，整體運輸類股成交比重跌到約12%。

元宇宙近期題材火熱，宏達電(2498)堪稱短線最夯個股，近5個交易日漲幅逾5成，今日盤中也一度攻上漲停、達53元。美系外資看好ABF載板至2025年前仍將供不應求，載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)今股價全面走揚，漲幅落在2%~3%。另外，千金高價IC設計股今也續掀起比價效應，信驊(5274)收漲近5%，祥碩(5269)收漲1.5%，譜瑞-KY(4966)則收漲1.8%。

分析師認為，台股成交量遲遲無法放大，買盤力道不強，短期難以化解上檔重重壓力，操作上仍建議短打操作，下周台股進入密集法說旺季，多檔指標股法說登場，屆時將成為盤面重要風向球，另外，今年國內躉售物價指數WPI年增率則估計達7.28%，與去年的-7.77%，差距擴大到15.05個百分點，中經院警示，通膨、變種病毒、疫苗以及國際貨幣政策等，都可能是影響我國經濟走勢的變數。

下周法說登場的個股有盛群(6202)、聯發科(2454)、智原(3035)、聯電、國巨(2327)、精測(6510)、友達、穩懋(3105)、旺宏(2337)等。