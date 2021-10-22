為防止高雄城中城悲劇再發生，桃園市長鄭文燦日前曾說要提高獎勵容積、全面都更，市議員牛煦庭表示，「遠水救不了近火」，都更是長遠目標，若公寓大廈無管委會，就對所有權人開罰，決斷要有魄力。都發局長盧維屏回應，待中央修法通過後，籌畫明年起要用各公寓大廈修繕補助金，轉作為成立管委會的第一桶金。

桃園市類似「城中城」的高風險老舊複合式大樓共有40棟，其中桃園區有22棟。鄭文燦曾表示，第1步60分的門檻要進行消防安全申報檢查，長遠目標則為全面都更，更向中央喊話提高獎勵容積，強調只要可以越過都更會門檻就全力協助。

牛煦庭認為，都更當然要做，但耗時太久，危老大樓無時無刻處在消防設備失靈的危險之中，若沒有更進一步作為，難保憾事不會重演，短期內除了全面盤點公寓大廈風險、檢查消防設施外，也應要針對所有權人有所規範。

牛煦庭以同樣是危老建築的台中千越大樓為例，該大樓沒有管委會，且屢次違反消防法導致欠款百萬元，台中市府強硬要求不繳錢就斷水斷電，「可以用強制手段，不是開了限期改善單就算了」，另也建議可研議公寓大廈管理師課程培訓及相關輔導計畫。

盧維屏回應，現行公寓大廈管理條例中並無針對所有權人的規範，無論是開罰或是強制要求公寓大廈成立管委會，都須等待中央修法過關。

盧維屏指出，都發局近幾年積極輔導全市7層樓以上、未設立管委會的大樓成立管委會，已有40棟大樓順利成立，但仍有855棟尚未設立，市府目前的做法會先擴大輔導能量，畢竟中央修法順利通過後，各社區都會面臨必須成立管委會的壓力。

盧維屏也提及，許多弱勢戶聚集的公寓大廈，多數因付不出管理費而無法成立管委會，有計畫要將公寓管理大廈修繕補助金轉作社區成立管委會的第一桶金，未來會視社區規模給予不同程度的補助金。