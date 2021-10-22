MLB國聯冠軍賽繼續進行，道奇以11：2扳回一城，將系列賽拉長，這場比賽除上演三響炮的泰勒(Chris Taylor)，先發一壘手老將普侯斯(Albert Pujols)也繳出4支2的成績，賽後他更上演暖心一幕，看著報銷的騰納(Justin Turner)面露痛苦走路一拐一拐，他直接上前攙扶對方走下樓梯，此畫面引起外媒瘋傳。

NLCS Game 4: Albert Pujols helps Justin Turner off the field as he exits the game with a leg injury in the bottom of the 7th inning. pic.twitter.com/oBHERrB8PZ — CBS Los Angeles (@CBSLA) October 21 2021

騰納在上一場比賽第7局時因跑壘拉傷大腿，賽後被判定為二級拉傷，總教練羅伯茲(Dave Roberts)賽後對外宣布騰納賽季報銷，將不再參與道奇剩餘比賽，這讓道奇損失慘重。也因為這樣今天泰勒頂替守三壘，最近守一壘的貝林傑(Cody Bellinger)回到外野，讓普侯斯此戰擔任先發一壘手，他也展現老將價值繳出好表現。

除了場上有4支2的表現，場下普侯斯更展現老大哥的風範，看到瘸著腳走路的騰納他上演暖心舉動，主動攙扶對方下樓梯，完美詮釋了「領袖價值」！外媒也將這段畫面拍下，讓網友和媒體都大為讚賞，直呼這才是真正的老將風範，而騰納就算賽季報銷仍到場邊為球隊加油，運動精神也令人動容。

今天普侯斯繳出4打數2安打1保送成績，棒次排在泰勒前面的他無疑是功臣之一，泰勒第一發2分炮讓他跑回分數，3局的安打讓他上到二壘，5局第二轟再讓他回本壘得分，若是沒有他三度成功上到一壘，泰勒恐怕沒機會打出6分打點，所以今天普侯斯完全扮演隱形功臣，與泰勒成為最難纏的6、7棒。

Justin Turner has been battling injuries but today he got the start for the #Dodgers in game 4 of the NLCS.



He just pulled his hamstring running to 1st.



Turner knew he was done & was very fustrated. Albert Pujols follows him to the clubhouse. Love this. pic.twitter.com/iCNEvnYMor — Kyle Malzhan (@KyleMalzhan) October 21 2021

普侯斯本季從天使轉戰道奇多出許多機會，不論是守一壘或擔任指定打擊，道奇都給予這位老將莫大尊重，而他也用盡全力回饋球隊，更成為道奇衝擊世界大賽冠軍一份子，本季季後賽他15個打數擊出5支安打跑回2分，打擊率是.333，在一壘手孟西(Max Muncy)和騰納報銷後，他的存在更為重要。