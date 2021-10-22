蔡英文總統雙十國慶時所提的「4個堅持」近期很紅，台北市長柯文哲還二度砲轟是廢話，身為柯心腹、網軍頭的悠遊卡公司總經理邱昱凱，22日答詢時也打趣表示，悠遊卡公司也有「4個堅持」，前2個是堅持本土資本和全時段服務，後2個雖有想到，但因為做不到就不要廢話了。

柯文哲日前轟「4個堅持」是廢話，遭民進黨台北市議員簡舒培要求，在議事場上一字不漏念出來，否則就是沒膽識，柯當場反擊說不想念廢話，此事也引發外界熱議。

台北市議會今日排定交通部門質詢，議員王世堅質疑，悠遊卡統計到今年8月的使用者數僅124萬人，一卡通卻有405萬，差4倍；8月當月代理收付實質交易金額，悠遊卡是1億，一卡通為高達19.3億，差20倍；匯兌金額更慘，悠遊卡僅827萬，一卡通35億，根本小巫見大巫。

王世堅痛批，柯文哲說悠遊卡要在1年內消滅敵人，結果自己快消滅，他還點名邱昱凱，怒指悠遊卡成績差，主因就是用錯高層了，因為有不及格的庸才，市府在悠遊卡公司持股4成，卻讓不適任、市長說要讓他試看看的年輕人當官。

邱昱凱則說，悠遊卡確實晚了2年上線，一卡通上線約4年，悠遊付則上線1年，還遇到疫情，確實在業績上有受到影響，但他感謝議員的鞭策、質詢，讓業務部門電話接不完。

話鋒一轉，邱昱凱打趣地說，最近很流行4個堅持，悠遊卡公司也有4個堅持，第一是不會因快速擴張引進外國資本，永遠堅持本土資本，第二是全時段、地點服務，無論環南市場、農產公司、半夜或清晨，同仁都願意去幫忙，第三、第四個他有想到但做不到，就不要廢話。