台東市志航路22日12點30分發生一起意外，1輛載運壓路車的拖板車因高度太高，行經志航路3段時不巧勾到電線桿，2根倒塌時正砸中1輛31歲賈姓男子轎車，初步觀察無人受傷，但賈男因頭部受撞擊，目前正送醫做進一步檢查。

1輛載運壓路車的拖板車因高度太高，行經志航路3段轉彎處勾到電線桿，造成電桿倒塌。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

拖板車載運1輛壓路車正準備下山，而賈姓男子是台東志航基地飛官，正要開車要回營區官舍。由於壓路車的駕駛艙太高，在1轉彎處勾到電線桿並將2根電桿硬生生拉倒，而電桿倒塌時正中轎車車頂，造成前擋天窗整個破裂，賈男頭部也因此受到撞擊，經初步觀察評估沒有外傷，但仍送醫做進一步詳細檢查。