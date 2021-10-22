因卜蜂案催生的「花蓮縣新設畜牧場管理自治條例」，討論1年多，未能定案。議會今召開臨時會二三讀會，縣府重提增修版送審，其中有關設置畜牧場距離等爭議，逐條表決後，通過縣府所提新設畜牧場應距離商店、機構、部落（不含農舍）周界300公尺以上，並採用水濂式等現代化設施；農業處長吳昆儒表示，公告實施後，持續做滾動式檢討修正，讓產業環境能取得最好平衡點。

花蓮反卜蜂案去年5月喧騰一時，迫使花蓮縣政府將卜蜂撤照，同時擬定自治條例才平息抗陳事件。歷經一年多，縣府將「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例草案」，於今年8月送議會審議，反卜蜂團體先後表達訴求，加上議員意見仍分歧，除部分條文通過二讀，但具爭議條文如距離應幾公尺等仍爭論不休，因此延下次再審。

經表決，花蓮新設畜牧場條例定案，通過周界距離300公尺不含農舍。（王志偉攝）

今天議會召開臨時會二三讀會，縣府將自治條例九項條文草案送審，最具爭議的第4條第4款中，周界距離是否涵蓋農舍（不含農舍）以及周界三百公尺（或五百公尺），環團並認應拉到五百公尺，討論過程中，多位議員意見仍僵持不下。

議員黃馨認為周界距離也應納農舍，避免有雙標疑慮，也對縣府分化族群不滿，議員張美慧提出三百至五百公尺第三案進行表決，讓設置距離更有彈性，議員迪布斯認為要回歸「農地農用的基本規範」，葉鯤璟則說應避開土石流警戒區。旁聽席則有正反意見民眾出席關心，各高舉反對及支持標語表達訴求。

經逐條表決通過「縣府版本」，即原條文為新設畜牧場應距離商店、機構、部落（門牌）、住宅（不含農舍）等周界300公尺範圍以上，並距離學校、醫院等周界一千公尺範圍以上。列入農業小組召集人黃振富提附帶決議，必須在畜牧場周界設置必要環保監測系統，作為未來不定期修法參考。

縣府農業處長吳昆儒說，將與環保局研議，在新設場環境附近安裝包括水及空氣等監測設備，收回數據並進行滾動式檢討後。草案通過後，將函報農委會備查，預計1個月內完成行政流程，下一步則會輔導新設場業者及現有待核定業者，持續與地方溝通取得信任，並積極向中央爭取預算，包括微氣象站及土壤、水的偵測科技補助設備，進行環境偵測及農情調查。