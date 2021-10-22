63歲好萊塢演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在拍攝新片《Rust》時，不小心擦槍走火誤殺攝影師哈里娜哈欽斯 (Halyna Hutchins)，另一名編劇喬爾蘇沙（Joel Souza）也受重傷，有網友發現事發過後，亞歷鮑德溫悄悄刪除一張全身沾血的現場照，疑似是想避免不必要的紛爭。

亞歷鮑德溫曾在IG上傳一張照片，只見他頂著一頭凌亂白髮，身穿著樸素的戲服，上衣還沾染了假血跡，手上的棕色大衣上也有紅色假血，然而在誤殺事件爆發後，這張照片卻無預警消失，有網友推測，很可能是因為現在時機敏感，艾力克鮑溫為避免外界多做文章才刪除。

The movie “Rust” Alec Baldwin was filming where he accidentally killed the woman on set with a gun is about a boy who is convicted of accidental murder.



This is getting weird AF ! pic.twitter.com/mWiTTX9AIn — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) October 22 2021

亞歷鮑德溫誤射攝影師和編劇一事，目前警方正展開調查，如火如荼訊問相關人士，據外媒報導，在開槍的過程因彩排有可能被拍下，而哈里娜哈欽斯儘管第一時間送醫卻還是回天乏術，喬爾蘇沙則還在搶救中，儘管現階段包括亞歷鮑德溫在內還沒有人遭控告，但電影已經確定停拍。

事實上，亞歷鮑德溫的身影常出現在經典電影中，包括《新娘百分百》、《珍珠港》、《神鬼玩家》、《不可能的任務：失控國度》和《不可能的任務：全面瓦解》等等，如今傳出誤殺消息，也讓外界十分為他擔心，是否會影響到他未來的動向。